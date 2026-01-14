Ричмонд
Омичи раскупили почти все билеты на концерт Татьяны Булановой

Мероприятие пройдёт в Омском музыкальном театре.

Источник: Om1 Омск

В Омске 17 февраля состоится концерт Татьяны Булановой. Артистка выступит в рамках юбилейного тура. Мероприятие пройдёт в Омском музыкальном театре, начало — в 19:00.

По данным сервиса «Яндекс Афиша», большая часть билетов уже продана. Ближайшие к сцене места недоступны — они полностью выкуплены. Остались только отдельные места в боковых секциях партера. Их стоимость составляет от 5200 до 6700 рублей.

Организаторы заявляют, что в программе концерта — песни, с которыми Буланова известна широкой аудитории: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие композиции.