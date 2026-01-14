Краеведческий музей Нанайского района обновит оборудование по нацпроекту

В Нанайском районе краеведческий музей им. А. П. Ходжер благодаря нацпроекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в этом году получит новое оборудование. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Среди новшеств, предусмотренных проектом, особое внимание уделено доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них установят интерактивный тактильно-звуковой терминал, позволяющий знакомиться с экспозициями. Дополнительно приобретут кондиционер и принтер для внутренних нужд учреждения.
Кроме того, ранее в 2025 году в музее была проведена полная замена электропроводки и установлены современные осветительные системы для витрин. Эти изменения позволили значительно повысить уровень комфорта пребывания гостей и безопасность хранения ценных экспонатов. Финансирование работ осуществлялось из местного бюджета в размере более полумиллиона рублей.