Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске мужчина похитил 860 тысяч у брата ради казино

Игроман под предлогом покупки авто проиграл деньги.

Источник: Freepik

В Хабаровске полицейские задержали 51-летнего жителя Индустриального района, подозреваемого в хищении крупной суммы у своего двоюродного брата, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, мужчина находился во Владивостоке и предложил родственнику помощь в покупке иномарки. Двоюродный брат перевел на его банковскую карту 860 тысяч рублей для расчета с продавцом. Вместо оплаты автомобиля злоумышленник отправился в игорную зону и за вечер проиграл всю сумму. На следующее утро он рассказал родственнику, что, возможно, деньги у него украли.

Ранее фигурант уже был судим за хранение наркотиков и причинение средней тяжести вреда здоровью. При обыске полицейские изъяли у него 25 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.