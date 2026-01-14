В Хабаровске мужчина похитил 860 тысяч у брата ради казино

В Хабаровске полицейские задержали 51-летнего жителя Индустриального района, подозреваемого в хищении крупной суммы у своего двоюродного брата, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, мужчина находился во Владивостоке и предложил родственнику помощь в покупке иномарки. Двоюродный брат перевел на его банковскую карту 860 тысяч рублей для расчета с продавцом. Вместо оплаты автомобиля злоумышленник отправился в игорную зону и за вечер проиграл всю сумму. На следующее утро он рассказал родственнику, что, возможно, деньги у него украли.
Ранее фигурант уже был судим за хранение наркотиков и причинение средней тяжести вреда здоровью. При обыске полицейские изъяли у него 25 тысяч рублей в счет погашения ущерба.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.