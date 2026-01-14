В Хабаровске мужчина похитил 860 тысяч у брата ради казино

По данным полиции, мужчина находился во Владивостоке и предложил родственнику помощь в покупке иномарки. Двоюродный брат перевел на его банковскую карту 860 тысяч рублей для расчета с продавцом. Вместо оплаты автомобиля злоумышленник отправился в игорную зону и за вечер проиграл всю сумму. На следующее утро он рассказал родственнику, что, возможно, деньги у него украли.