Конфликтную тигрицу отловили в Хабаровском крае

Сегодня ночью в окрестностях поселка Долми района имени Лазо сотрудниками госохотнадзора при материально-технической поддержке Центра «Амурский тигр» отловлена «конфликтная» тигрица, сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
«Молодая самка амурского тигра возрастом около трех лет. В ходе первичного осмотра зафиксировано отсутствие одного фаланга на правой передней конечности. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — говорится в сообщении.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в управлении охотничьего хозяйства обращаются большое количество людей, которых волнует судьба тигрят, обнаруженных в Комсомольском районе.