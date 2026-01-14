Ричмонд
Конфликтную тигрицу отловили в Хабаровском крае

У молодой самки отсутствует одна фаланга на правой передней конечности.

Источник: Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края

Сегодня ночью в окрестностях поселка Долми района имени Лазо сотрудниками госохотнадзора при материально-технической поддержке Центра «Амурский тигр» отловлена «конфликтная» тигрица, сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

«Молодая самка амурского тигра возрастом около трех лет. В ходе первичного осмотра зафиксировано отсутствие одного фаланга на правой передней конечности. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — говорится в сообщении.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в управлении охотничьего хозяйства обращаются большое количество людей, которых волнует судьба тигрят, обнаруженных в Комсомольском районе.