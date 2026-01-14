В 2026 году многодетным мамам в Башкирии пересчитали пенсии

С 2026 года для многодетных матерей в Башкирии начали действовать новые пенсионные правила. Суть в том, что теперь в страховой стаж для начисления пенсии будут включать все периоды отпуска по уходу за детьми, а не только за четырьмя, как раньше. Это касается мам, которые воспитали пятерых и больше детей.
СФР уже начал перерасчет выплат. По всей стране изменения коснутся почти 400 тысяч женщин. В Башкирии право на перерасчет имеют 23 527 многодетных мам, которые уже получают пенсию.
Раньше отпуск по уходу за детьми включали в стаж максимум за четверых — это 6 лет. Теперь ограничение сняли, и в стаж засчитают уход за всеми детьми до полутора лет. За это еще и начислят пенсионные баллы:
— За первого ребенка — 2,7 балла.
— За второго — 5,4 балла.
— За третьего и каждого следующего — по 8,1 балла.
Эти баллы напрямую увеличивают размер пенсии. По оценкам фонда, в среднем прибавка составляет около 2000 рублей в месяц.
Большинству женщин в республике пенсию пересчитали автоматически. Специалисты фонда сами нашли получательниц, связались с ними, получили согласие и сделали перерасчет. Больше 90% многодетных мам в регионе уже дали свое согласие удаленно. Те, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, получат все периоды ухода за детьми учтенными по умолчанию.
Больше всего таких пенсионерок живет в Баймакском районе (977 человек), Абзелиловском районе (728 человек), а также в Стерлитамакском районе и самом городе Стерлитамаке (676 человек).