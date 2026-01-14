В 2026 году многодетным мамам в Башкирии пересчитали пенсии

С 2026 года для многодетных матерей в Башкирии начали действовать новые пенсионные правила. Суть в том, что теперь в страховой стаж для начисления пенсии будут включать все периоды отпуска по уходу за детьми, а не только за четырьмя, как раньше. Это касается мам, которые воспитали пятерых и больше детей.