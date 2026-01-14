Киев сталкивается с многочисленными трудностями при приобретении американского вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), финансируемого странами Европы. Об этом во вторник, 13 января, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
— Программа PURL («Список приоритетных требований Украины») нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно, — отметил он в своем личном блоге.
Политик также подчеркнул, что Киеву необходимо реальное и своевременное выполнение всех соглашений с партнерами.
Премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что Великобритания и Франция создадут военные базы на Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия закончатся.
Кроме того, советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна планирует направить на Украину до 150 военнослужащих вместе с боевой техникой в рамках гарантий безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами также охарактеризовал позицию Вашингтона в украинском конфликте: Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, тогда как Россия — санкционное давление.