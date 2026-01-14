Адвокат сказал белорусам, законно ли отсутствие отопления в транспорте зимой

Роман Навоев обращает внимание, что большинство перевозчиков сами устанавливают требования к температурному режиму. Вместе с тем, добавляет он, требования к перевозке пассажиров железнодорожным транспортом более детализированы. Так, в холодный период времени вагоны должны отапливаться при температуре ниже +10 градусов. Перед подачей поезда на посадку температуре воздуха должна быть на уровне плюс/минус 20 градусов, а при следовании — плюс/минус 22 градусов.