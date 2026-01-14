Адвокат сказал белорусам, законно ли отсутствие отопления в транспорте зимой

Адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев сказал белорусам, законно ли отсутствие отопления в транспорте зимой. Подробности опубликованы в телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
У специалиста поинтересовались, является ли нарушением законодательства отсутствие отопления в общественном транспорте зимой.
— Да, отсутствие отопления в общественном транспорте (автобусах, маршрутках) в зимнее время является нарушением законодательства, — подчеркнул адвокат.
Он пояснил, что, согласно Правилам автоперевозок пассажиров, которые были утверждены постановлением Совета министров № 972 от 30 июня 2008 года, перевозчик обязан включать отопление в салоне, если наружная температура воздуха составляет ниже +5 градусов или же согласно указаниям перевозчика.
Роман Навоев обращает внимание, что большинство перевозчиков сами устанавливают требования к температурному режиму. Вместе с тем, добавляет он, требования к перевозке пассажиров железнодорожным транспортом более детализированы. Так, в холодный период времени вагоны должны отапливаться при температуре ниже +10 градусов. Перед подачей поезда на посадку температуре воздуха должна быть на уровне плюс/минус 20 градусов, а при следовании — плюс/минус 22 градусов.
— Нарушение температурного режима рассматривается как несоблюдение требований по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров, — заявил адвокат.
Ранее адвокат сказал, могут ли белорусы получить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды.
Тем временем белорусский адвокат сказал, законно ли повышение тарифов такси в снегопад.
Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.