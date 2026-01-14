Ричмонд
Семья из Красноярска отсудила у УК более 220 тысяч рублей за потоп в квартире

Суд взыскал с ООО УК «Покровские ворота» материальный ущерб за потоп в квартире у красноярцев.

Источник: Freepik

Граждане обратились в суд с иском к управляющей компании в связи с тем, что в июле и августе 2025 года во время ливней их квартиру затопило по вине сотрудников УК, и в конечном итоге это привело к нарушению внутренней отделки жилого помещения.

Согласно заключению эксперта причиной затопления явилось нарушение целостности кровельного покрытия. Так как надлежащее содержание и ремонт общего имущества дома входит в обязанности управляющей компании, с ООО УК «Покровские ворота» в пользу истцов взыскали материальный ущерб в размере 220 800 рублей.

Кроме того, Кировский районный суд обязал компанию выплатить неустойку, штраф и компенсировать пострадавшей семье моральный вред.

