Ослик Жорик, перевозивший снаряды в зоне СВО, освоился в Московском зоопарке

По словам Акуловой, сейчас Жорик живёт на постоянной экспозиции Детского зоопарка, обосновавшись на контактной площадке вместе с камерунскими козами. Состояние ослика оценивается как хорошее, он проявляет интерес к окружающей среде.
«Зоологи отмечают его спокойный, достойный и очень любознательный характер. Жорик с большим интересом изучает новое место и даже пытается знакомиться с соседями. Это говорит о его хорошем психологическом состоянии и интересе к окружающему миру», — рассказала Акулова.
Ранее Life.ru писал, что Жорик был настоящим боевым товарищем — помогал военным в хозяйственных работах и перевозке снарядов. Переезд из Великого Устюга и адаптацию в столице ослик перенёс на удивление спокойно и «с большим достоинством». Теперь его дом — уютная ферма. Посетители могут увидеть Жорика на контактной площадке детского зоопарка, которая работает ежедневно в два сеанса: с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
