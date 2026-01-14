Ослик Жорик, перевозивший снаряды в зоне СВО, освоился в Московском зоопарке

Ранее Life.ru писал, что Жорик был настоящим боевым товарищем — помогал военным в хозяйственных работах и перевозке снарядов. Переезд из Великого Устюга и адаптацию в столице ослик перенёс на удивление спокойно и «с большим достоинством». Теперь его дом — уютная ферма. Посетители могут увидеть Жорика на контактной площадке детского зоопарка, которая работает ежедневно в два сеанса: с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.