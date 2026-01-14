Ричмонд
Ослик Жорик, перевозивший снаряды в зоне СВО, освоился в Московском зоопарке

Ослик Жорик, ранее сопровождавший бойцов в зоне СВО, полностью освоился в Московском зоопарке и чувствует себя комфортно. Об этом РИА «Новости» рассказала генеральный директор парка Светлана Акулова.

Источник: Life.ru

По словам Акуловой, сейчас Жорик живёт на постоянной экспозиции Детского зоопарка, обосновавшись на контактной площадке вместе с камерунскими козами. Состояние ослика оценивается как хорошее, он проявляет интерес к окружающей среде.

«Зоологи отмечают его спокойный, достойный и очень любознательный характер. Жорик с большим интересом изучает новое место и даже пытается знакомиться с соседями. Это говорит о его хорошем психологическом состоянии и интересе к окружающему миру», — рассказала Акулова.

Ранее Life.ru писал, что Жорик был настоящим боевым товарищем — помогал военным в хозяйственных работах и перевозке снарядов. Переезд из Великого Устюга и адаптацию в столице ослик перенёс на удивление спокойно и «с большим достоинством». Теперь его дом — уютная ферма. Посетители могут увидеть Жорика на контактной площадке детского зоопарка, которая работает ежедневно в два сеанса: с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

