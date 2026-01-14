«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги с 19 января. Подробности озвучили в организации «Белтелеком».
В организации обратили внимание, что с 19 января 2026 года будут изменены тарифы на услуги телеграфной связи. Это затронет и физлиц, и юрлиц. Основным изменением будет стоимость передачи внутренних телеграмм. То есть физические лица за каждое слово в сообщении будут платить 0,07 рубля вместе 0,065 рубля, которые действовали с апреля 2025 года.
