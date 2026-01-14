Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги с 19 января

«Белтелеком» сказал про повышение тарифов на услуги с 19 января.

Источник: Комсомольская правда

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги с 19 января. Подробности озвучили в организации «Белтелеком».

В организации обратили внимание, что с 19 января 2026 года будут изменены тарифы на услуги телеграфной связи. Это затронет и физлиц, и юрлиц. Основным изменением будет стоимость передачи внутренних телеграмм. То есть физические лица за каждое слово в сообщении будут платить 0,07 рубля вместе 0,065 рубля, которые действовали с апреля 2025 года.

Тем временем депутат назвал возможные суммы штрафов за плохой интернет в Беларуси: от 9000 до 45 000 рублей.

Ранее Минобразования Беларуси определило, кто сможет учиться за границей.

А еще иностранцы смогут проще получить разрешение на постоянное проживание в Беларуси.