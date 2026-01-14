Ричмонд
Guardian: Иран создаёт «белый список» для отключения от мирового интернета

Эксперты, мнение которых приводит Guardian, считают, что интернет в его привычном виде может надолго исчезнуть в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Иран принимает меры для создания закрытой сети, которая призвана частично заменить глобальный интернет, в частности, в стране, создаётся «белый список» сайтов и сервисов, которые останутся доступными для граждан при отключении, написала газета The Guardian.

Иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди сообщил журналистам, что в этом перечне оказались внутренние поисковые системы, карты, приложения для навигации, мессенджеры и местный стриминговый сервис, в котором размещаются видеоматериалы, одобренные властями.

Он утверждает, что «скелетная версия» внутренней сети уже функционирует. По словам Рашиди, эта система жёстко ограничена и полностью контролируется государственными органами. При этом она почти не связана с внешней цифровой средой.

Рашиди и американский эксперт Дуг Мэдори предупредили, что интернет в его привычном виде способен надолго исчезнуть в Иране. Они считают, что отключение страны от глобального интернета не выглядит как временная мера.

Как отмечается в публикации, подобная модель уже используется в Корейской Народно-Демократической Республике. Система под названием «Кванмён» функционирует в вузах, госучреждениях, некоторых библиотеках и предприятиях. На ней открыт доступ к государственным порталам, новостным ресурсам, базам знаний, аналогам почты и поисковым сервисам.

Напомним, 12 января глава Белого дома Дональд Трамп призвал американцев и граждан стран, которые являются союзниками Вашингтона, покинуть Иран из-за продолжающихся в республике протестов. С такой же рекомендацией обратилась к своим подданным Канада.

