Лободу могут внести в список экстремистов после корпоратива на Пхукете

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал внести украинскую певицу Светлану Лободу в перечень террористов и экстремистов.
В дни новогодних праздников артистка, которой запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет, выступила в Таиланде на закрытом мероприятии для российских предпринимателей. Размер гонорара за выступление, по имеющимся данным, составил порядка 15 миллионов рублей.
В связи с этим Бородин направил обращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить действия организаторов концерта, а также рассмотреть возможность включения Лободы в соответствующий перечень, указав на ее публичную поддержку киевского режима, передает Telegram-канал Mash.
Еще в ноябре Лобода пожаловалась на спад в карьере после отъезда из России в 2022 году. Певица отметила, что испытывает ощущение, будто падает с большой высоты вниз.
Среди прочего сообщалось, что у Лободы, могут возникнуть проблемы при пересечении границы России. После начала СВО певица поддержала Украину и покинула Россию, однако проживала в Литве и продолжала обращаться к своим подписчикам на русском языке.