Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 14 января 2026:
1. В Молдове стабильно суровые морозы до минус 15 градусов: Пока будет солнце, но синоптики снова обещают снегопад — когда это произойдёт.
2. Санду напугала британцев террором молдавского языка во времена СССР: Как молдаване «тайно наслаждались поэзией Эминеску», хотя его книги в советское время были в свободной продаже.
3. Сбежал навсегда из Молдовы — помог экономике: ВВП на душу населения растёт только благодаря оттоку граждан.
4. Жестокое убийство в Молдове: Сын расправился с отцом и скрылся с места преступления — полиция ведет розыск.
5. Сиделка украла ключи и навела сообщников на богатый дом в Италии: Трое граждан из Молдовы арестованы за избиение двух женщин и ограбление.
