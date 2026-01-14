Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 14 января 2026:

1. В Молдове стабильно суровые морозы до минус 15 градусов: Пока будет солнце, но синоптики снова обещают снегопад — когда это произойдёт.

2. Санду напугала британцев террором молдавского языка во времена СССР: Как молдаване «тайно наслаждались поэзией Эминеску», хотя его книги в советское время были в свободной продаже.

3. Сбежал навсегда из Молдовы — помог экономике: ВВП на душу населения растёт только благодаря оттоку граждан.

4. Жестокое убийство в Молдове: Сын расправился с отцом и скрылся с места преступления — полиция ведет розыск.

5. Сиделка украла ключи и навела сообщников на богатый дом в Италии: Трое граждан из Молдовы арестованы за избиение двух женщин и ограбление.

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
