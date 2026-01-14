Американца, обозвавшего Трампа «защитником педофилов», отстранили от работы

Сотрудника завода компании Ford в Детройте, который ранее оскорбил американского лидера Дональда Трампа, отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом во вторник, 13 января, ммужчина рассказал в беседе с Washington Post (WP).
40-летний Ти Джей Сабула работает на конвейере местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих. Мужчина признался, что именно он обозвал президента США «защитником педофилов» в ходе осмотра завода главой Белого дома.
Сотрудник отметил, что не жалеет о своих словах, однако беспокоится о работе. Он считает, что стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями».
Сабула добавил, что его выкрики были напрямую связаны с участием политика в деле скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает издание.
До этого Билл и Хиллари Клинтон не стали давать показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Супруги отказались прийти в Конгресс США, сославшись на то, что полученная ими повестка «юридически неисполнима».
Предприниматель и юрист Хантер Байден также отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.