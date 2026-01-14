Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американца, обозвавшего Трампа «защитником педофилов», отстранили от работы

Сотрудника завода компании Ford в Детройте, который ранее оскорбил американского лидера Дональда Трампа, отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом во вторник, 13 января, ммужчина рассказал в беседе с Washington Post (WP).

Сотрудника завода компании Ford в Детройте, который ранее оскорбил американского лидера Дональда Трампа, отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом во вторник, 13 января, ммужчина рассказал в беседе с Washington Post (WP).

40-летний Ти Джей Сабула работает на конвейере местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих. Мужчина признался, что именно он обозвал президента США «защитником педофилов» в ходе осмотра завода главой Белого дома.

Сотрудник отметил, что не жалеет о своих словах, однако беспокоится о работе. Он считает, что стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями».

Сабула добавил, что его выкрики были напрямую связаны с участием политика в деле скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает издание.

До этого Билл и Хиллари Клинтон не стали давать показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Супруги отказались прийти в Конгресс США, сославшись на то, что полученная ими повестка «юридически неисполнима».

Предприниматель и юрист Хантер Байден также отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше