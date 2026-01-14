Оценены угрозы таяния ледника Судного дня для России

Для России нет угроз от таяния ледника Туэйта (так называемый ледник Судного дня), поскольку это естественный процесс. Такую оценку дал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.
«На деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Ледники живут в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Сенатор уточнил, что когда курс айсбергов лежит в сторону теплых широт, они начинают постепенно таять, а находящиеся в океане плавающие льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы».
Аноприенко также обратил внимание на сезонный круговорот в природе: вода испаряется, переносится по воздуху, а потом возвращается на полюса в виде осадков, вновь пополняя снежные массы и ледники. По его словам, в данном случае важно оценивать скорость и соотношение этих процессов.
«Практический выход один — прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации… нужно отвечать на климатические вызовы: не паникой, а расчетами, мониторингом и готовностью инфраструктуры», — отметил он.
Накануне в Антарктиде стартовала международная миссия по изучению ледника Туэйтса. Специалисты отмечают, что его движение из Новой Зеландии представляет серьезную угрозу для прибрежных регионов и экосистемы. Некоторые ученые утверждают, что из-за своих размеров (равен площади Великобритании) ледник может вызвать катастрофические последствия.