Оценены угрозы таяния ледника Судного дня для России

Сенатор Аноприенко: таяние ледника Судного дня не угрожает РФ.

Источник: Комсомольская правда

Для России нет угроз от таяния ледника Туэйта (так называемый ледник Судного дня), поскольку это естественный процесс. Такую оценку дал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«На деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Ледники живут в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Сенатор уточнил, что когда курс айсбергов лежит в сторону теплых широт, они начинают постепенно таять, а находящиеся в океане плавающие льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы».

Аноприенко также обратил внимание на сезонный круговорот в природе: вода испаряется, переносится по воздуху, а потом возвращается на полюса в виде осадков, вновь пополняя снежные массы и ледники. По его словам, в данном случае важно оценивать скорость и соотношение этих процессов.

«Практический выход один — прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации… нужно отвечать на климатические вызовы: не паникой, а расчетами, мониторингом и готовностью инфраструктуры», — отметил он.

Накануне в Антарктиде стартовала международная миссия по изучению ледника Туэйтса. Специалисты отмечают, что его движение из Новой Зеландии представляет серьезную угрозу для прибрежных регионов и экосистемы. Некоторые ученые утверждают, что из-за своих размеров (равен площади Великобритании) ледник может вызвать катастрофические последствия.