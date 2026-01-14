Оценены угрозы таяния ледника Судного дня для России

Аноприенко также обратил внимание на сезонный круговорот в природе: вода испаряется, переносится по воздуху, а потом возвращается на полюса в виде осадков, вновь пополняя снежные массы и ледники. По его словам, в данном случае важно оценивать скорость и соотношение этих процессов.