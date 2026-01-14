Морозы ударили по российским школам: отмена занятий 14 января

Аномальные холода снова вмешались в учебный график российских школьников. Во вторник, 14 января, сразу в нескольких регионах России из-за низких температур произошла отмена очных занятий для части школьников. Решения принимались на уровне городов и муниципалитетов, а в отдельных районах столбики термометров уходили к экстремальным отметкам.
В Челябинске из-за морозов отменили занятия для учеников с 1 по 7 класс. Решение коснулось обеих смен — и первой, и второй. Очный формат для этих параллелей на весь день отменили.
Похожая картина наблюдалась в Тюменской области. В ряде муниципалитетов из-за похолодания отменили занятия первой смены. В самой Тюмени ограничения затронули только начальные классы, при этом окончательное решение зависело от температуры и погодной обстановки на местах.
Сильный удар морозов пришелся и на Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Утром в отдельных районах температура опускалась до −40 градусов, после чего муниципалитеты начали вводить актировки для школьников первой смены.
В большинстве случаев речь идет не о полном закрытии школ. Формально учреждения продолжают работать, но посещение становится необязательным: родители сами решают, вести ребенка на уроки или оставить дома. При этом задания нередко переводят в дистанционный режим.
