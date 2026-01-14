Крещение Господне: что надо знать о празднике и как его правильно провести

В то же время существует ряд запретов. В этот день не следует ссориться, ругаться, заниматься уборкой, стирать или выносить мусор. Считалось, что использование воды для бытовых нужд на Крещение — дурная примета. Плакать также не рекомендовалось: по поверьям, это могло принести печали на весь год. Работать в этот день не запрещено напрямую, но церковь советует посвятить его духовным делам и общению с близкими.