Сенатор Аноприенко: Ледник Судного дня не представляет угрозы для России

Таяние ледника Туэйта, которого также называют ледником Судного дня, не представляет угрозы для территории России. Об этом в среду, 14 января, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

— Звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Ледники «живут» в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям, — объяснил он.

По его словам, если айсберги направляются в теплые широты, то они начинают постепенно таять. Плавающие льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы».

Аноприенко также напомнил о сезонном круговороте в природе — вода испаряется, переносится по воздуху и возвращается на полюса в виде осадков, поплняя снежные массы и ледники, передает ТАСС.

Ранее в Антарктиде стартовала международная научная экспедиция для изучения ледника Туэйтса — одного из наиболее опасных ледников в мировом океане, также известного, как «ледник Судного дня».