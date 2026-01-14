Строительный кран рухнул на поезд в Таиланде, погибли 12 человек

В Таиланде произошло ЧП — строительный кран рухнул на поезд, который следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатани на северо-востоке. В результате происшествия погибло по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает BBC.
Полиция сообщает, что авария произошла около 9:00 утра по местному времени. Кран работал на проекте высокоскоростной железной дороги, когда внезапно обрушился и врезался в движущийся вагон поезда, что привело к сходу с рельсов и кратковременному возгоранию.
Отмечается, что число погибших может возрасти до 22 человек, поскольку спасатели все еще продолжают обыскивать поврежденные вагоны поезда. На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Предполагается, что еще семь человек также погибли.
21 марта 2025 года, в Томске на улице Карташова, 13а произошло падение строительного крана. ЧП случилось в 12:15 на строительной площадке жилого дома. По предварительной информации, кран переносил тяжелый поддон с кирпичами, однако он не выдержал веса и рухнул на припаркованные автомобили на проезжей части. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.