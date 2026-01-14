Строительный кран рухнул на поезд в Таиланде, погибли 12 человек

21 марта 2025 года, в Томске на улице Карташова, 13а произошло падение строительного крана. ЧП случилось в 12:15 на строительной площадке жилого дома. По предварительной информации, кран переносил тяжелый поддон с кирпичами, однако он не выдержал веса и рухнул на припаркованные автомобили на проезжей части. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.