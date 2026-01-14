В Кургане температура опустилась до −37 градусов

Причиной холодов в Кургане стало вторжение арктического воздуха.
Температура воздуха в Кургане утром 14 января опустилась до −37 градусов. Такие данные в 9:40 зафиксировала автоматическая метеостанция ЦГМС региона. В разговоре с URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил, что причиной морозов стало арктическое вторжение холодного воздуха.
«Похолодание связано с арктическим вторжением холодного воздуха. В настоящее время он спускается вдоль восточного склона Уральских гор. Эпицентром холода является центр антициклона, где наблюдается мощное выхолаживание воздуха у поверхности земли. Сейчас этот центр проходит над Курганской и Тюменской областями, что обусловливает высокое атмосферное давление, малооблачную погоду и штиль. Обычно минимальные температуры фиксируются в 8−9 часов утра, непосредственно перед восходом солнца или вскоре после него, как это происходит и сейчас», — рассказал Винштейн.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отменили занятия для всех школьников. Это затронуло первую, так и вторую смену.