В Кургане температура опустилась до −37 градусов

«Похолодание связано с арктическим вторжением холодного воздуха. В настоящее время он спускается вдоль восточного склона Уральских гор. Эпицентром холода является центр антициклона, где наблюдается мощное выхолаживание воздуха у поверхности земли. Сейчас этот центр проходит над Курганской и Тюменской областями, что обусловливает высокое атмосферное давление, малооблачную погоду и штиль. Обычно минимальные температуры фиксируются в 8−9 часов утра, непосредственно перед восходом солнца или вскоре после него, как это происходит и сейчас», — рассказал Винштейн.