Разработан новый метод нейронной стимуляции мозга с помощью лазера

Инновационный подход в нейрофизиологии позволил провести многодневный эксперимент по динамической инфракрасной нейронной стимуляции выбранного участка коры головного мозга и синхронной регистрации комплексного электрофизиологического отклика различных его участков на локальную стимуляцию у животного — макаки-резуса без анестезии. В ходе эксперимента он находился в состояниях естественного сна и бодрствования. По словам руководителя научной группы физиологов, проводивших нейрофизиологическое исследование, старшего научного сотрудника Института физиологии РАН кандидата биологических наук Алексея Хараузова, ученые убедились в осуществимости и безопасности нового подхода к таргетированной лазерной инфракрасной нейронной стимуляции и регистрации электрофизиологических откликов.