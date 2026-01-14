МВД: мошенники обманывают граждан, выдавая себя за службу поддержки Outlook

Аферисты для обмана граждан рассылают письма от имени службы поддержки почтового сервиса Outlook, уведомляя пользователей о том, что их почта будто бы переводится на новую версию Outlook Web 2026, сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Злоумышленники запугивают жертв потерей доступа к почтовому аккаунту, если данные не будут «подтверждены». Они убеждают пользователей срочно перейти по ссылке, чтобы «обновить учетную запись».
В случае выполнения этих действий жертва попадает на фишинговую страницу. После этого мошенники получают логин, пароль и другие данные пользователя.
«Никаких массовых “обновлений до Outlook Web 2026” через письма с ссылками (владеющая сервисом Outlook корпорация — прим. ред.) Microsoft сейчас не проводит», — подчёркивается в публикации в Telegram-канале регионального подразделения МВД.
В ведомстве призывали граждан не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем, проверять отправителя, в том числе его реальный адрес. Кроме того, в министерстве призвали не вводить свои данные в формы из полученных писем.
Адрес Outlook следует набирать вручную или использовать для перехода официальный сайт Microsoft. Также гражданам советуют подключить двухфакторную аутентификацию, что усложняет взлом даже в случае утечки информации.
Помимо этого, в случае перехода по фишинговой ссылке необходимо сменить пароли.
«Если вы всё-таки кликнули и ввели данные: срочно смените пароль от почты; включите 2FA; проверьте папку “Отправленные” и “Правила” — мошенники часто настраивают автоперенаправление писем; по возможности привяжите резервный e-mail и номер телефона», — сказано в сообщении управления МВД.
Напомним, ранее в МВД России предупредили о новом виде мошенничества, связанного с инвестициями. Преступники выдают себя за представителей крупных инвестиционных компаний и переводят разговор в закрытый формат, зная о наличии у жертвы брокерского счёта.