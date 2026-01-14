День трубопроводных войск отмечают в России 14 января

«Проложенный трубопровод со стороны зеленой зоны Чарикарской долины постоянно был в зоне поражения. Практически ежедневно происходила замена простреленных и пробитых труб, что вызывало нервозность командования батальона и бригады. К нам зачастили проверки. Их устраивали заместители командира батальона и начальник политотдела бригады. Каждый проверяющий старался указать нам на недостатки: “Почему здесь не так? Почему там? Вид у личного состава какой-то неопрятный, грязный”. Или вообще: “Где вы полдня находитесь, мы вас тут уже три часа ждем. Почему без бронежилетов и касок и что с проведением политзанятий для личного состава?”, — вспоминал о своей службе в трубопроводных войсках Геннадий Кулаков, бывший в Афганистане командиром взвода.