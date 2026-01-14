В Тюмени в очередной раз перенесли срок сдачи известного долгостроя с бассейном

Здание пообещали открыть до конца года.
В Тюмени снова перенесли срок сдачи спортивного комплекса на месте бассейна «Геолог» на улице 50 лет Октября. Здание планировали закончить до конца 2025 года, но как сообщили URA.RU в инфоцентре регионального правительства, объект откроют до конца 2026 года.
«По данным инвестора, по независящим от него обстоятельствам открытие объекта частной формы собственности отложено до конца 2026 года», — прокомментировали в инфоцентре. Долгострой возводят с 2016 года.
Ранее на этом месте располагался бассейн с минеральной водой «Геолог». В 2015 году его снесли — в стене нашли трещину, возникла вероятность обрушения. Открытие нового спорткомплекса на этом месте было запланировано на 2018 год. Срок перенесли сначала на конец 2019, затем на 2020. Последний раз сообщалось, что объект хотели сдать до конца прошлого года.