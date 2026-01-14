В Тюмени в очередной раз перенесли срок сдачи известного долгостроя с бассейном

Ранее на этом месте располагался бассейн с минеральной водой «Геолог». В 2015 году его снесли — в стене нашли трещину, возникла вероятность обрушения. Открытие нового спорткомплекса на этом месте было запланировано на 2018 год. Срок перенесли сначала на конец 2019, затем на 2020. Последний раз сообщалось, что объект хотели сдать до конца прошлого года.