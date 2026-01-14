Морозы парализовали междугородний транспорт в Тюмени, список отмененных рейсов

В Тюменской области из-за морозов 14 января отменены десятки автобусных рейсов.
В Тюменской области из-за морозов и плохой видимости отменяют автобусные рейсы междугороднего и пригородного сообщения, ограничения затронули маршруты из Тюмени в Свердловскую и Курганскую области, а также полностью парализовали работу автостанции в Увате. Об этом сообщило главное управление строительства (ГУС) региона в своем telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 января 2026 года приостановлено движение из автовокзала города Тюмени по следующим маршрутам: № 9786 “Тюмень АВ — Талица АС”, № 9785 “Тюмень АВ — Шадринский КП”, № 620 “Тюмень АВ — Шадринский КП”, № 2756 “Тюмень АВ — Шадринский КП”, № 5713 “Тюмень АВ — Екатеринбург АВ”», — уточнили в ведомстве.
На автостанции Увата полностью отменены все пригородные и междугородние выезды из-за аномально низких температур. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания на официальном сайте перевозчика и по возможности отказаться от поездок на личном и общественном транспорте до улучшения метеоусловий. Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности для оказания помощи водителям на загородных магистралях.
