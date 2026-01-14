Морозы парализовали междугородний транспорт в Тюмени, список отмененных рейсов

На автостанции Увата полностью отменены все пригородные и междугородние выезды из-за аномально низких температур. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания на официальном сайте перевозчика и по возможности отказаться от поездок на личном и общественном транспорте до улучшения метеоусловий. Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности для оказания помощи водителям на загородных магистралях.