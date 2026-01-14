Свыше десяти тысяч пельменей в новогодние праздники съели пассажиры самолетов

Пассажиры рейсов «Уральских авиалиний» в новогодние каникулы съели 11000 пельменей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме того, необычно проводили праздники и пассажиры поездов. Так, самым популярным туристическим маршрутом из Тюмени стал поезд до города Котлас. Оттуда удобнее всего добраться до резиденции Деда Мороза.