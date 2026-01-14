Свыше десяти тысяч пельменей в новогодние праздники съели пассажиры самолетов

Пассажиров самолета угощали оливье и имбирными пряниками.
Пассажиры рейсов «Уральских авиалиний» в новогодние каникулы съели 11000 пельменей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме того, необычно проводили праздники и пассажиры поездов. Так, самым популярным туристическим маршрутом из Тюмени стал поезд до города Котлас. Оттуда удобнее всего добраться до резиденции Деда Мороза.
«Новогодний стол без салата оливье кажется неполным даже в небе. За время каникул пассажиры подтвердили это 750 раз, заказав наш праздничный сет и съев около 11000 пельменей», — поделились в авиакомпании.
За два новогодних дня — 31 декабря и 1 января — было разлито 1800 литров игристого. Пассажиров угощали мандаринами, всего их съели 1500 штук, а также 9000 имбирных пряников. Суммарно на 166 рейсах путешественникам подарили тонну сладостей.
Новый 2026 год более 150 пассажиров рейса U6−263 встретили на высоте десяти тысяч метров. В подарок каждый получил елочную игрушку — символ наступившего года.
«Экипаж отработал слаженно и профессионально. В полночь мы поздравили пассажиров вместе с командиром воздушного судна, а все гости очень громко кричали на весь самолет: “С Новым годом!” Пассажиры остались довольны обслуживанием и праздничной атмосферой, мы получили множество теплых слов», — поделилась впечатлениями старший бортпроводник авиакомпании Анна Букина.