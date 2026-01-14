Мужчина погиб под завалами многоэтажки после атаки ВСУ на Ростов

Стало известно о потерях в результате беспилотной атаки Украины на Ростовскую область. В Ростове загорелась многоэтажка после попадания одного из вражеских дронов. После тушения и разбора завалов спасатели нашли труп мужчины. Его придавило обломками здания. О трагическом случае сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.