Мужчина погиб под завалами многоэтажки после атаки ВСУ на Ростов

Стало известно о потерях в результате беспилотной атаки Украины на Ростовскую область. В Ростове загорелась многоэтажка после попадания одного из вражеских дронов. После тушения и разбора завалов спасатели нашли труп мужчины. Его придавило обломками здания. О трагическом случае сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
