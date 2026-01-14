Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб под завалами многоэтажки после атаки ВСУ на Ростов

Стало известно о потерях в результате беспилотной атаки Украины на Ростовскую область. В Ростове загорелась многоэтажка после попадания одного из вражеских дронов. После тушения и разбора завалов спасатели нашли труп мужчины. Его придавило обломками здания. О трагическом случае сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Срочная новость.

Стало известно о потерях в результате беспилотной атаки Украины на Ростовскую область. В Ростове загорелась многоэтажка после попадания одного из вражеских дронов. После тушения и разбора завалов спасатели нашли труп мужчины. Его придавило обломками здания. О трагическом случае сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше