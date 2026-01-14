Тем, кто хочет окунуться в прорубь на Крещение, кардиолог посоветовал сначала пройти ЭКГ

«Перед купанием ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Он дает ощущение тепла, но на деле алкоголь расширяет капилляры, куда попадает холодная кровь, — переохлаждение будет еще сильнее. Также не стоит пить кофе и чай — это стимуляторы выброса кофеина и адреналина, а значит, дополнительная нагрузка на сердце», — напомнил кардиолог.