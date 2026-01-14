Воронежцев предупредили о фейке про блокировку банковских карт из-за VPN

Информация о якобы начавшихся в регионах России, в том числе и в Воронежской области, блокировках банковских карт за использование VPN-сервисов, активно обсуждавшаяся в новогодние праздники, не соответствует действительности. Эти слухи, распространившиеся через ряд телеграм-каналов и социальных сетей, являются фейком.
Как подтверждается проверкой, ни государственные органы, ни финансовые регуляторы, ни крупнейшие банки не вводили и не анонсировали подобных мер. Речь идет об очередной волне недостоверной информации о мнимых ограничениях для рядовых граждан, использующих VPN в личных целях.
Эксперты отмечают, что слухи о массовых блокировках карт периодически возникают в информационном поле, но реальных оснований под собой не имеют. Власти и кредитные организации подчеркивают, что применение технологий обхода блокировок само по себе не является основанием для ограничения банковского обслуживания физических лиц.
Пользователям рекомендуется доверять только официальным сообщениям от регуляторов и своих банков, а также критически оценивать неподтвержденную информацию из непроверенных источников в соцсетях.