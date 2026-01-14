Воронежцев предупредили о фейке про блокировку банковских карт из-за VPN

Эксперты отмечают, что слухи о массовых блокировках карт периодически возникают в информационном поле, но реальных оснований под собой не имеют. Власти и кредитные организации подчеркивают, что применение технологий обхода блокировок само по себе не является основанием для ограничения банковского обслуживания физических лиц.