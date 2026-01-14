Главные новости к утру 14 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 января 2026.
НАБУ подозревает главу фракции Рады в подкупе депутатов
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что глава одной из парламентских фракций в Верховной Раде подкупал представителей другой партии за голосование за или против конкретных законопроектов. Депутат Алексей Гончаренко считает, что речь идет о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
В Ростовской области из-за атаки дронов загорелись жилые дома
В ночь на 14 января российские силы ПВО сбили и нейтрализовали 48 украинских БПЛА над шестью регионами. 25 беспилотников поразили над Ростовской областью. В результате воздушной атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах, пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина погиб.
В Израиле считают, что удар США по Ирану не приведет к смене власти
Израильские власти во время переговоров с США заявили, что удар Пентагона по республике не приведет к падению режима, и предложили продолжать дестабилизировать ситуацию с помощью поддержки протестантов. Об этом осведомленный источник сообщил телеканалу NBC. В Израиле считают, что нападение на Иран, напротив, объединит иранцев вокруг правительства.
Позиция Франции помешает Украине в покупке оружия
Telegraph сообщил, что европейские лидеры не могут договориться по вопросам поддержки Украины на выделенные 90 млрд евро. Франция настаивает, чтобы деньги были направлены на закупку оружия производства стран Европы, а не США. В этом случае Киев лишится поставок ключевых видов вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot.
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован в Черном море
Нефтегазовая корпорация Chevron признала, что ее зафрахтованный танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море. Представители компании заявили, что судно в стабильном состоянии направляется в безопасный порт, отметив, что команда в безопасности. В Chevron уточнили, что на экспорт нефти случившееся не повлияет.