В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов

Напомним, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В период с 14 по 15 января похолодание достигнет пика. Свердловчан ожидает переменная облачность и слабый ветер, на севере региона похолодает до −42 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается −29 градусов ночью и −25 градусов днем.