Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге общественный транспорт будет ездить медленнее из-за морозов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 14 января из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Отметим, что температура воздуха в Екатеринбурге опустилась до −29 градусов.

— Ограничение для трамваев: 25 километров в час, ограничение для троллейбусов: 35 километров в час, — отметили в дептранспорте Екатеринбурга.

Напомним, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В период с 14 по 15 января похолодание достигнет пика. Свердловчан ожидает переменная облачность и слабый ветер, на севере региона похолодает до −42 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается −29 градусов ночью и −25 градусов днем.