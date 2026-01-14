В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге 14 января из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Отметим, что температура воздуха в Екатеринбурге опустилась до −29 градусов.
— Ограничение для трамваев: 25 километров в час, ограничение для троллейбусов: 35 километров в час, — отметили в дептранспорте Екатеринбурга.
Напомним, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В период с 14 по 15 января похолодание достигнет пика. Свердловчан ожидает переменная облачность и слабый ветер, на севере региона похолодает до −42 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается −29 градусов ночью и −25 градусов днем.