Россиянина приговорили к 12 годам за поджог военного вертолёта

Глава СК подчеркнул, что ведомство последовательно привлекает к ответственности граждан России, которые встали на путь сотрудничества с иностранными спецслужбами. Кроме того, Бастрыкин отметил, что Следственный комитет реагирует на все факты преступлений против российских граждан, совершенных киевским режимом или по его указанию. Он добавил, что действующее уголовное законодательство позволяет в полной мере привлекать к ответственности и иностранных граждан, причастных к таким преступлениям.