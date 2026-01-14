Россиянина приговорили к 12 годам за поджог военного вертолёта

«К 12 годам лишения свободы осуждён Максим Семёнов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджёг объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолёт», — заявил Бастрыкин.
Глава СК подчеркнул, что ведомство последовательно привлекает к ответственности граждан России, которые встали на путь сотрудничества с иностранными спецслужбами. Кроме того, Бастрыкин отметил, что Следственный комитет реагирует на все факты преступлений против российских граждан, совершенных киевским режимом или по его указанию. Он добавил, что действующее уголовное законодательство позволяет в полной мере привлекать к ответственности и иностранных граждан, причастных к таким преступлениям.
Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что более 7,1 тыс. мирных жителей погибли, а 21 тыс. получили ранения на Донбассе с 2014 года в результате действий киевского режима. Глава Следкома подчеркнул, что с 2014 года следователи возбудили 8,8 тыс. уголовных дел в отношении 2 240 лиц, среди которых представители военно-политического руководства Украины, сотрудники силовых структур и иностранные наёмники.
