Пермские власти рассказали, как в Красновишерске решается проблема с отоплением

Жители Красновишерска начали замерзать в собственных квартирах в конце декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что местные котельные не справляются с лютыми морозами. В итоге в город доставили новое оборудование для обновления красновишерских котельных. Из-за холодов детей из двух школ, в которых остыли батареи, пришлось перевести на дистанционное обучение.