Пермские власти рассказали, как в Красновишерске решается проблема с отоплением

Проблемы с отоплением в Красновишерске начались в конце декабря 2025 года.
В Красновишерске Пермского края 17 января готовятся запустить один из двух новых котлов для местных котельных. Это должно помочь частично решить проблему с отоплением в городе.
«В Красновишерске продолжается осуществление мер по повышению качества и надежности теплоснабжения. Работы проводят на двух городских котельных. На котельной № 2 уже поставили новый котел. Сейчас ведутся работы по подготовке к запуску. Запустить оборудование планируют 17 января», — сообщил telegram-канал краевого министерства ЖКХ.
В ведомстве уточняют, что в котельной № 11 также проводятся подготовительные работы по установке нового котла, который заменит старое оборудование. Во время работ возможны пониженные параметры теплоснабжения. Старый котел демонтируют, когда на улице заметно потеплеет. В морозы делать это рискованно.
Жители Красновишерска начали замерзать в собственных квартирах в конце декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что местные котельные не справляются с лютыми морозами. В итоге в город доставили новое оборудование для обновления красновишерских котельных. Из-за холодов детей из двух школ, в которых остыли батареи, пришлось перевести на дистанционное обучение.