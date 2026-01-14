Нашим вдохновителем стал Текслер: рестораторы Челябинска продолжили тему с блюдами в честь губернаторов

«Нашим идейным вдохновителем стал Алексей Текслер, который при своем назначении на пост губернатора Челябинской области, на всю страну сказал известную фразу: “Где родился, там и пригодился”. При создании десерта мы решили поддержать ценность проекта и объединить людей ради общей цели», — подчеркнули в заведении.