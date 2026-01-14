Нашим вдохновителем стал Текслер: рестораторы Челябинска продолжили тему с блюдами в честь губернаторов

Сет блюд в честь Алексея Текслера выпустил гастробар в Челябинске.
В Челябинске ресторан-участник фестиваля Аутентичной уральской кухни создал сет блюд, посвященных главе региона Алексею Текслеру. Блюда горожанам предлагают попробовать в заведении SIBERIA LOUNGE.
«Нашим идейным вдохновителем стал Алексей Текслер, который при своем назначении на пост губернатора Челябинской области, на всю страну сказал известную фразу: “Где родился, там и пригодился”. При создании десерта мы решили поддержать ценность проекта и объединить людей ради общей цели», — подчеркнули в заведении.
В спецменю заведение включило жареный холодец из говядины на березовом полене с квашеной капустой фри. Вторым курсом идет томленая оленина с вялеными ягодами, полбой и белыми грибами под колпаком с дымком от ольховой щепы. На десерт предлагают ледяной сметанник с уральскими ягодами.
Ранее бар Plan B анонсировал десерт, посвященный заочно арестованному экс-губернатору Михаилу Юревичу. В описании блюда они процитировали его обращение к жителям региона в день падения Челябинского метеорита.
Фестиваль Аутентичной уральской кухни стартовал в Челябинске 13 января. В нем участвует более 20 заведений города.