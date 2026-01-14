Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Устройство, способное в режиме реального времени анализировать состояние людей с заболеваниями сердца и отправлять сигнал SOS в критической ситуации, разработали инженеры ЮФУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Проблема внезапной остановки сердца у людей с ишемической болезнью и другими патологиями часто осложняется тем, что приступ происходит в одиночестве. В Южном федеральном университете (ЮФУ) подчеркнули, что существующие спортивные трекеры и медицинские холтеровские мониторы — аппараты, которые снимают ЭКГ в течение суток и более, — не способны оперативно «позвать» на помощь.
Для решения этой задачи специалисты Передовой инженерной школы ЮФУ создали кардиорегистратор физической активности — портативный аппаратно-программный комплекс, который оценивает нарушение состояния относительно нормы для конкретного человека.
Как объяснил один из авторов исследования, заведующий кафедрой встраиваемых и радиоприемных систем ЮФУ Сергей Синютин, устройство, напоминающее компактный фитнес-трекер, непрерывно снимает физиологические показатели и через Bluetooth передает их на смартфон. Затем специальное мобильное приложение проводит первичный анализ полученных данных и дает пользователю обратную связь, например, продолжать ли тренировку, снизить темп движения или сделать паузу.
«Наша разработка — это синтез трех подходов: холтеровского мониторирования для детальной записи ЭКГ, телеметрии для постоянной передачи данных и, наконец, персональный трекер, который не только собирает, но и анализирует информацию в реальном времени. Ключевая техническая задача, которую мы решили, — это синхронная регистрация и сопоставление двух потоков данных: параметров сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, вариабельность ритма) и параметров движения (акселерометрия). Это позволяет заметить признаки изменения функционального состояния до его нарушения, предотвращая срыв адаптации организма», — рассказала руководитель исследования, заведующая лабораторией Оксана Шпаковская.
В критической ситуации кардиорегистратор автоматически отправляет на смартфоны родственников сигнал SOS с геолокацией, отметила доцент ЮФУ Антонина Леонова. Кроме того, все данные передаются в защищенное облачное хранилище, доступ к которому может получить лечащий врач для удаленного мониторинга и коррекции плана реабилитации.
Устройство уже прошло стадию прототипа. Разработка ведется силами студенческого научного общества «Iting», которое вошло в топ-10 СНО ЮФУ и заняло второе место во Всероссийской программе «Акселератор SBS 2025». Работа поддержана внутренним грантом университета.