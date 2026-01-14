Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта

«Наша разработка — это синтез трех подходов: холтеровского мониторирования для детальной записи ЭКГ, телеметрии для постоянной передачи данных и, наконец, персональный трекер, который не только собирает, но и анализирует информацию в реальном времени. Ключевая техническая задача, которую мы решили, — это синхронная регистрация и сопоставление двух потоков данных: параметров сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, вариабельность ритма) и параметров движения (акселерометрия). Это позволяет заметить признаки изменения функционального состояния до его нарушения, предотвращая срыв адаптации организма», — рассказала руководитель исследования, заведующая лабораторией Оксана Шпаковская.