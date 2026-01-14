Как получить новую налоговую выплату для семей с детьми в 2026 году?

С 1 января 2026 года в России действует новая мера поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата. «Налоговый кэшбек» смогут получить родители, опекуны или попечители двоих и более детей, если средний доход на одного человека в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов. При этом возраст детей не должен превышать 18 лет, однако если они учатся на очной форме, то порог повышается до 23 лет.