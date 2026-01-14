Как получить новую налоговую выплату для семей с детьми в 2026 году?

С 1 января 2026 года в России действует новая мера поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата. «Налоговый кэшбек» смогут получить родители, опекуны или попечители двоих и более детей, если средний доход на одного человека в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов. При этом возраст детей не должен превышать 18 лет, однако если они учатся на очной форме, то порог повышается до 23 лет.
Кто может претендовать на новую выплату?
Выплата полагается работающим россиянам, которые являются налоговыми резидентами. Еще одно обязательное условие — выплаченный НДФЛ с доходов от трудовой или предпринимательской деятельности. Налог должен быть уплачен в полном размере в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.
Размер выплаты назначается индивидуально и будет зависеть от суммы уплаченного НДФЛ за прошлый год. Он будет равен разнице между суммой фактически уплаченного налога и тем, сколько бы составил налог, если бы его ставка была 6%. То есть вернуть можно будет 7 из 13% НДФЛ.
Как оформить семейную налоговую выплату?
Подать заявление на выплату можно будет через Госуслуги, в МФЦ или СФР. Заявления на возврат денег за 2025 год будут приниматься с 1 июня по 1 октября 2026 года.
Дистанционно процедура будет доступна на портале Госуслуги. Для оформления надо найти раздел «Социальные выплаты», выбрать категорию «Семейная налоговая выплата» и заполнить форму. Статус заявления будет обновляться автоматически в личном кабинете.
В Минтруде подсчитали, что новую выплату в 2026 году получат 7,3 млн работающих родителей. На эти цели в бюджете заложено 119 млрд рублей.