Изменения для бизнеса и ИП в 2026 году: полный дайджест новых законов и обязательств

Во-первых, если компания прошла процедуру реорганизации — будь то слияние или разделение, её правопреемник обязан обновить все необходимые документы в течение месяца. Несоблюдение этого требования может стать причиной для прекращения мониторинга. Во-вторых, важно соблюдать условия обмена данными с Федеральной налоговой службой. Например, компания предоставила информацию не в установленном формате или допустила другие ошибки в передаче данных. Третьим важным аспектом являются случаи, когда компания дважды не предоставила доступ к своим информационным системам ФНС или ограничила его. Это создаёт дополнительные риски и может быть воспринято как нарушение обязательств. Кроме того, соответствие информационных систем компании современным требованиям, включая безопасность, является критически важным. Если системы не соответствуют необходимым стандартам, это также может послужить основанием для прекращения мониторинга. Также система внутреннего контроля за налогами должна соответствовать установленным требованиям, в противном случае в налоговом мониторинге могут отказать.