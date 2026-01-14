Изменения для бизнеса и ИП в 2026 году: полный дайджест новых законов и обязательств

Новый год, как это всегда бывает, приносит с собой и новые правила, в том числе для бизнесменов, и 2026-й не стал исключением. В сегодняшнем материале мы собрали большой список нововведений и изменений в законодательстве, с которыми ИП и бизнес отныне имеют дело. Давайте пробежимся и разберёмся, с чем в этом году столкнулись предприниматели в России.
Что изменилось с 1 января 2026-го.
1 января 2026 года в сфере бизнеса вступили в силу масштабные реформы, затронувшие спецрежимы, налоговую нагрузку и ставки НДС. Также предпринимателей коснётся выросший МРОТ и круглогодичный призыв в армию. Помимо всего прочего, в этом году произошли изменения в налоговом учёте, упрощение в назначении кодов ОКВЭД и отмена двойного налогообложения за счёт соглашения с ОАЭ. Об этом всём и не только далее и более подробно.
Налоги: НДС, УСН и страховые взносы.
Одними из главных и известных нововведений в 2026 году стали налоговые изменения.
Во-первых, с 1 января вырос общий НДС — с 20% до 22%. Что же касается льготных категорий товаров, для них специальные ставки остались теми же:
0% при экспорте;10% на лекарства, продукты и некоторые другие товары первой необходимости;5 и 7% для плательщиков на УСН без права вычета входящего НДС.
Во-вторых, снижены лимиты доходов, позволяющих компаниям выбирать упрощённую систему налогообложения (УСН), а ИП — работать на патенте. Если до конца прошлого года максимальный доход за год мог составлять 60 млн, то теперь он значительно ниже, а в последующие годы будет уменьшен ещё сильнее:
В 2026 году — 20 млн рублейВ 2027 году — 15 млн рублейВ 2028 году — 10 млн рублей.
В-третьих, отменены льготы для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов. Если до этого вы платили 15% с 1,5 МРОТ, то теперь придётся отдавать 30%, и с суммы до вычета НДФЛ.
Льготную ставку сохранили только для определённого, приоритетного бизнеса, к которому относятся обрабатывающее производство, общепит, IT-компании, радиоэлектронная промышленность, некоммерческие и благотворительные организации.
К слову об аккредитованных ИТ-компаниях. Хотя льготная ставка сохранится для них, она всё же тоже вырастет — с 7,6 до 15% на выплаты в пределах установленной базы.
Новый неналоговый платёж: техносбор на электронику.
До 1 сентября 2026 года отечественным импортёрам и производителям электроники нужно быть готовыми к введению технологического сбора. Он будет достигать 5 000 рублей за каждую единицу продукции или её компонент.
Согласно предварительным данным, в перечень товаров, подлежащих техносбору, войдут такие изделия, как ноутбуки, смартфоны, светотехнические изделия, а также электронные компоненты и модули, используемые в этих устройствах. Точный перечень и ставки пока ещё не утверждены Правительством РФ, поэтому, как точно будет определяться размер этого неналогового платежа, не совсем ясно.
Собранные средства направят в федеральный бюджет, откуда, как ожидается, они пойдут на поддержку и развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Операции с этими финансами будет курировать Минпромторг Российской Федерации.
Маркировка товаров в 2026-м: что добавили и какие дедлайны.
Очередные изменения с собой 2026-й принёс и в систему «Честный знак». Маркировка товаров в этом году значительно расширится.
С 1 мая 2026 года строительные материалы станут объектом обязательной маркировки. Все производители и импортёры должны будут маркировать стройматериалы, упакованные в индивидуальную упаковку. Правило не касается крупногабаритных изделий, таких как брус и доски. С 1 декабря 2026 года также введут обязательную отчётность о выбытии товаров, что потребует сканирования этикеток при продаже в розничных магазинах.
С 1 марта 2026 года маркировка станет обязательной для сахаристых кондитерских изделий, включая печенье и шоколадные пасты. Затем, с 1 мая 2026 года, на очереди окажутся хлебобулочные изделия, а с 1 июля 2026 года — шоколад, конфеты и жевательная резинка.
С 1 апреля 2026 года маркировка станет обязательной для чая и чайных напитков, а с 1 июня 2026 года — для кофе и аналогичных напитков. При этом оптовые партии, реализуемые на развес, не будут подлежать маркировке.
С 1 марта 2026 года все участники рынка электроники — производители, импортёры и дистрибьюторы — должны будут зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 мая 2026 года начнётся обязательная маркировка различных устройств, включая смартфоны и компьютеры, а с 1 декабря 2026 года оборот немаркированной радиоэлектроники будет запрещён. С 1 марта 2027 года дополнительно необходимо будет передавать данные о каждом выбытии товара.
Самозанятые в 2026-м: больничный стал возможен.
Начиная с этого года самозанятые смогут уйти на больничный. Продлится эксперимент до конца 2028-го. Для того чтобы воспользоваться нововведением, сперва плательщику налога на профессиональный доход необходимо будет подать заявление до 30 сентября 2027 года через приложение «Мой налог», сайт «Госуслуги» или в территориальный орган СФР для добровольного страхования. После — начать платить взносы. Вносить их можно ежемесячно или раз в год. Доступны две суммы на выбор:
1344 рубля в месяц — тогда страховая сумма составит 35 тысяч, либо1920 рублей в месяц — так по болезни вы сможете получить 50 тысяч рублей.
Чтобы обрести право на выплату, необходимо делать взносы минимум полгода. Если прервётесь до достижения этого срока, придётся начать заново. Страховыми случаями являются временная нетрудоспособность из-за болезни или травмы, уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, санаторное лечение после больницы. А вот беременность и роды таковыми не являются.
Военный призыв круглый год: что это значит для бизнеса.
Начиная с 1 января 2026 года военный призыв на срочную военную службу будет проходить теперь круглогодично. То есть прислать повестку военнообязанному для прохождения медицинского освидетельствования, психологического отбора и присутствия на заседании призывной комиссии могут в любой момент. А вот отправлять к месту несения службы будут, как и прежде, весной — летом, с 1 апреля по 15 июля, и осенью — зимой, с 1 октября по 31 декабря.
Но как это касается бизнеса? На самом деле прямо. В компаниях трудится немало военнообязанных сотрудников, которых теперь в любой момент могут направить на прохождение необходимых процедур. И хотя они занимают не так много времени, нужно быть к этому готовыми, чтобы была возможность подмены сотрудника на время его отсутствия.
Да и в принципе рекомендуется всегда иметь кадровый резерв на случай хоть неожиданного, хоть планового отсутствия работника.
Также эксперты рекомендуют пересмотреть договоры с партнёрами. Обсудить и задокументировать условия на случай отбытия ключевых сотрудников к месту несения службы, дабы минимизировать риски срыва обязательств.
А также советуют автоматизировать учёт военнообязанных посредством использования спецпрограмм для контроля за данными сотрудников, чтобы всегда знать, кто из них может быть призван в ближайшее время.
МРОТ 2026: повышение на 21% и последствия.
С 1 января 2026 года вырос минимальный размер оплаты труда. Рост составил почти 21%, и теперь федеральный уровень МРОТ находится на отметке 27 093 рубля в месяц.
Для предпринимателей повышение минимального размера оплаты труда не только означает, что они обязаны платить не меньше этой суммы, а также увеличить оклады, если те приравнены к МРОТ, но ещё это изменение влечёт за собой рост больничных и декретных. Так, минимальный дневной больничный в 2026 году составит 873,97 (если в месяце 31 день) или 967,61 рубля (если 28 дней). Минимальные декретные — от 124 770,2 до 172 801,61 рубля, в зависимости от продолжительности отпуска по беременности и родам.
Налоговый учёт: свидетельства заменят на выписки.
С 1 января 2026 года вместо традиционного свидетельства о постановке на учёт или уведомления теперь используется выписка из ЕГРН и ЕГРИП для ИП, и из ЕГРН и ЕГРЮЛ для компаний.
Эта новая электронная выписка содержит все необходимые данные, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения и ИНН налогоплательщика. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, что делает её юридически равнозначной бумажному документу, заверенному подписью должностного лица и печатью налогового органа.
Эту выписку из ЕГРН можно запросить в любой момент через сайт ФНС, Госуслуги, лично в инспекции или по почте. Важно отметить, что ранее выданные свидетельства сохраняют свою силу даже после введения новых правил и менять их необходимости нет.
Коды ОКВЭД: больше не нужно подтверждать каждый год.
С 1 января 2026 года ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности больше не нужно.
Теперь Соцфонд сам определяет ОВЭД по данным ФНС и Росстата и выбирает тот, который имел наибольшую долю в предыдущем году. При равных долях оставят прежний основной код.
Налоговый мониторинг: новые основания для отключения.
С 1 сентября 2026 года ужесточат правила налогового мониторинга, появятся новые основания для его отключения. Что это вообще такое? Налоговый мониторинг — это онлайн‑контроль ФНС за бухгалтерией и налогами компании. Он позволяет инспекторам следить за данными в реальном времени через систему учёта компании и не прибегать к выездным проверкам, а также консультировать и оперативно отвечать на возникшие вопросы.
Чтобы подключиться к налоговому мониторингу и пользоваться им, теперь компании будет недостаточно соответствовать таким критериям, как:
годовой доход и активы должны быть не менее 800 миллионов рублей;сумма уплаченных налогов за предыдущий год не менее 80 миллионов рублей.
С сентября 2026 года появятся новые основания для досрочного прекращения мониторинга:
Во-первых, если компания прошла процедуру реорганизации — будь то слияние или разделение, её правопреемник обязан обновить все необходимые документы в течение месяца. Несоблюдение этого требования может стать причиной для прекращения мониторинга. Во-вторых, важно соблюдать условия обмена данными с Федеральной налоговой службой. Например, компания предоставила информацию не в установленном формате или допустила другие ошибки в передаче данных. Третьим важным аспектом являются случаи, когда компания дважды не предоставила доступ к своим информационным системам ФНС или ограничила его. Это создаёт дополнительные риски и может быть воспринято как нарушение обязательств. Кроме того, соответствие информационных систем компании современным требованиям, включая безопасность, является критически важным. Если системы не соответствуют необходимым стандартам, это также может послужить основанием для прекращения мониторинга. Также система внутреннего контроля за налогами должна соответствовать установленным требованиям, в противном случае в налоговом мониторинге могут отказать.
ФНС уведомит компанию о выявленных нарушениях и даст ей 10 дней для их устранения или предоставления доказательств, подтверждающих, что оснований для прекращения мониторинга нет. Если компания не примет необходимых мер в указанные сроки, налоговая служба вправе досрочно прекратить мониторинг.
Международное: соглашение с ОАЭ против двойного налогообложения.
1 января 2026 года вступило в силу соглашение между РФ и ОАЭ об отмене двойного налогообложения, которое направлено на упрощение налогового администрирования и снижение налоговой нагрузки для компаний, работающих в обеих юрисдикциях.
В соглашении перечислены налоги, которые будут взаимно признаваться:
В России это налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц, а также на имущество как организаций, так и физических лиц. Со стороны ОАЭ в соглашение включены корпоративный налог и подоходный налог.
Одним из значимых аспектов этого соглашения является установление единой налоговой ставки в размере 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Это нововведение существенно снижает налоговую нагрузку: ранее ставка по дивидендам составляла 15%, а по роялти и процентам колебалась от 20% до 25%.
Для того чтобы воспользоваться возможностью зачёта уплаченного налога в ОАЭ в России, необходимо предоставить налоговую декларацию о доходах, полученных за пределами страны, а также документ, подтверждающий уплату налога в иностранном государстве.
Что делать уже сейчас: чек-лист для бизнеса.
Подготовка бизнеса к новым налоговым правилам, вступившим в силу в 2026 году, требует внимательного подхода и стратегического планирования. Важно учесть несколько ключевых аспектов, которые помогут успешно адаптироваться к изменениям.
Первым делом следует обновить учётную политику компании. Проверить соответствие текущих положений реальному состоянию дел в бизнесе. Если в течение последнего года изменились виды или условия деятельности, а также методы ведения бухгалтерского учёта, необходимо внести соответствующие изменения в политику. Важно также отразить все обновления, связанные с налоговой реформой 2026 года.
Далее следует пересчитать налоговую нагрузку. Для этого нужно разделить общую сумму уплаченных налогов и взносов на общий оборот за тот же период и умножить на 100%. Это позволит понять, насколько безопасен текущий уровень налоговой нагрузки. Можно воспользоваться ресурсом «Прозрачный бизнес» от ФНС, чтобы рассчитать его оптимальный уровень.
Также необходимо внести изменения в действующие договоры, указав, как будет меняться цена в связи с введением НДС, а также обновить прайс-листы на 2026 год и актуализировать условия в коммерческих предложениях.
Кроме того, не стоит забывать о проведении аудита договоров с контрагентами. Важно проверить, работают ли ваши партнёры с НДС. Если срок действия существующих договоров истекает и в них нет условий об автоматической пролонгации, рекомендуется либо подписать дополнительное соглашение о продлении, либо заключить новый договор.
Где следить за изменениями в 2026 году.
Очень важно следить за всеми изменениями, и лучше делать это на официальных ресурсах, таких как ФНС, Минфин, Минпромторг, СФР, Госуслуги и так далее.
Вовремя внесённые изменения в бизнес-процессы, соответствующие новому законодательству, сохранят не только деньги, но и нервы.