В Башкирии посчитали экономически активное население

Из них более 1,855 млн человек, или 98,4% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 30,9 тысячи человек (1,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.