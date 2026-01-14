Ричмонд
В Башкирии посчитали экономически активное население

В Башкирии, по данным выборочного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе — октябре 2025 года превысила 1,886 млн человек, сообщили в Башстате.

Источник: Башинформ

Из них более 1,855 млн человек, или 98,4% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 30,9 тысячи человек (1,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как сообщал ранее Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — октябрь 2025 года достигла 72 256 рублей, в октябре — 72 975 рублей.