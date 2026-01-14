Челябинцы заметили в небе зимнюю радугу. Фото, видео

Радуга взошла над городом в морозный день.
Жители Челябинска сегодня стали свидетелями оптического явления, похожего на радугу, когда вокруг солнца образовалось яркое разноцветное кольцо. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Вокруг солнца сегодня образовались радужные круги. Красиво, но пугающее. Солнце будто сковано», — рассказали URA.RU читатели.
Явление, похожее на радугу, называется гало. Оно возникает в результате преломления солнечного света ледяными кристаллами, говорят ученые. Зимой появляется в морозную погоду и предвещает потепление. Смотреть на зимнюю радугу рекомендуется в солнечных очках.
В Челябинске сегодня из-за мороза отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс. В регионе до 17 января включительно объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до −36 градусов и ниже, сообщили ранее синоптики областного Гидрометеоцентра.