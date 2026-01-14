Челябинцы заметили в небе зимнюю радугу. Фото, видео

В Челябинске сегодня из-за мороза отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс. В регионе до 17 января включительно объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до −36 градусов и ниже, сообщили ранее синоптики областного Гидрометеоцентра.