SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска решила сделать бесплатным доступ к связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета. Об этом в среду, 14 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
— Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, — добавили в агентстве.
По данным The Guardian, Иран начал готовиться к возможному отключению от глобальной Сети. Первым шагом стало создание белого списка разрешенных сайтов на территории страны.
Ранее стало известно, что в ходе протестов в Иране погибло более 12 тысяч человек. Протестующие в ходе беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.
Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах американского главы Дональда Трампа.