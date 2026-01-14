Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска решила сделать бесплатным доступ к связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета. Об этом в среду, 14 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска решила сделать бесплатным доступ к связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета. Об этом в среду, 14 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

— Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, — добавили в агентстве.

По данным The Guardian, Иран начал готовиться к возможному отключению от глобальной Сети. Первым шагом стало создание белого списка разрешенных сайтов на территории страны.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Иране погибло более 12 тысяч человек. Протестующие в ходе беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах американского главы Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше