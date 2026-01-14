Генпрокуратура изучит запрос о признании Лободы террористкой: что совершила беглая певица

Кроме того, отдельный концерт на Пхукете Лобода дала для в основном русскоязычных релокантов. Бородин уже успел обратиться в Генпрокуратуру и попросил проверить певицу. Предполагается, что она могла перевести гонорар на поддержку ВСУ. В своем запросе для Генпрокуратуры глава ФПБК напомнил, что артистка не раз заявляла о финансировании украинской армии.