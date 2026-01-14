Генпрокуратура изучит запрос о признании Лободы террористкой: что совершила беглая певица

В России призвали дать певице Светлане Лободе статус террористки и экстремистки после выступления на частном корпоративе для россиян на Пхукете. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что выступление состоялось 11 января. Сбежавшая из России артистка развлекала гостей за 15 млн рублей.
Кроме того, отдельный концерт на Пхукете Лобода дала для в основном русскоязычных релокантов. Бородин уже успел обратиться в Генпрокуратуру и попросил проверить певицу. Предполагается, что она могла перевести гонорар на поддержку ВСУ. В своем запросе для Генпрокуратуры глава ФПБК напомнил, что артистка не раз заявляла о финансировании украинской армии.
Ранее осудившая действия России и сбежавшая в Европу певица Светлана Лобода оказалась в эпицентре очередного скандала. Она устроила истерику во время концерта в Ереване, когда одна из слушателей отказалась критиковать РФ за начало спецоперации на Украине.