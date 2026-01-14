Легенда снова в строю: в каких городах пройдут концерты BTS после четырехлетнего перерыва

Группа BTS возвращается на сцену.
Возвращение легенды — событие, которое ждал весь мир. После почти четырех лет вынужденной разлуки, вызванной беспрецедентной для артистов такого масштаба причиной, группа BTS объявляет о своем полномасштабном возвращении на мировые сцены. Это не просто тур — это кульминация долгого ожидания, доказательство невероятной связи с фанатами и историческое событие, способное встряхнуть всю мировую индустрию развлечений. В каких городах пройдут концерты уже культовой корейской группы — в материале URA.RU.
Вынужденная пауза, которой не было аналогов.
В отличие от типичных перерывов ради сольных проектов, у BTS причина была беспрецедентной для глобальных суперзвезд — обязательная военная служба. Участники проходили ее поэтапно, в зависимости от возраста, в течение почти четырех лет. Их последнее совместное выступление состоялось в 2022 году, а объявленная тогда пауза стала шоком для миллионов. Но эта вынужденная разлука лишь усилила связь с фанатами, романтизировав ожидание по принципу «мир нас разделил, но мы ждем».
Феномен, изменивший правила игры.
BTS — не просто группа. Именно они превратили K-pop из музыкального жанра в глобальный культурный феномен, установив исторические рекорды (например, став первой корейской группой на вершине американского чарта) и задав новые стандарты влияния. Даже за время их отсутствия они остаются в числе самых прослушиваемых артистов мира.
Их успех зиждется не только на музыке, но и на беспрецедентной связи с фанатами — ARMY, чья организованность и преданность стали частью современного фольклора. Анонс нового альбома через рукописные письма, разосланные избранным поклонникам по всему миру, — прямое подтверждение этой уникальной динамики.
Ожидания и влияние, выходящие за рамки музыки.
Тур будет одним из самых масштабных.
Анонсированный альбом и мировой тур уже вызвали ажиотаж. Эксперты прогнозируют, что один лишь концерт в Сеуле может принести экономике страны более 1,2 триллиона вон (около 82 миллиардов рублей) и создать тысячи рабочих мест. Их камбэк рассматривается не только как музыкальное событие, но и как потенциальный катализатор для всей индустрии, способный переломить тенденцию к снижению продаж физических альбомов и консолидировать внимание глобальной аудитории.
Туру быть.
Накануне, 13 января, BTS официально объявила о своем возвращении на мировые сцены с масштабным туром BTS WORLD TOUR IN GOYANG. Это первое за четыре года совместное турне всех семи участников — RM, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука.
Тур, который уже называют главным музыкальным событием ближайших лет, стартует в апреле 2026 года в Южной Корее и продлится до марта 2027 года. Маршрут покроет все континенты, включая Азию, Европу, Северную и Латинскую Америку, а также Австралию.
Концерты пройдут на крупнейших мировых площадках в Сеуле, Токио, Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Сингапуре, Сиднее и других городах. Организаторы также подтвердили, что список будет расширяться: в 2027 году к туру присоединятся дополнительные страны, включая Японию и государства Ближнего Востока.
В каких городах пройдут концерты.
2026 ГОД.
АПРЕЛЬ.
09, 11−12 — Коян (Южная Корея)17−18 — Токио (Япония).
АПРЕЛЬ-МАЙ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА).
25−26 — Тампа (США)02−03 — Эль-Пасо (США)16−17 — Стэнфорд (США)23−24, 27 — Лас-Вегас (США).
МАЙ (ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА).
07, 09−10 — Мехико (Мексика).
ИЮНЬ.
12−13 — Пусан (Южная Корея).
ИЮНЬ-ИЮЛЬ (ЕВРОПА).
26−27 — Мадрид (Испания)01−02 — Брюссель (Бельгия)06−07 — Лондон (Великобритания)11−12 — Мюнхен (Германия)17−18 — Париж (Франция).
АВГУСТ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА).
01−02 — Ист-Ратерфорд (США)05−06 — Фоксборо (США)10−11 — Балтимор (США)15−16 — Арлингтон (США)22−23 — Торонто (Канада)27−28 — Чикаго (США).
СЕНТЯБРЬ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА).
01−02, 05−06 — Лос-Анджелес (США).
ОКТЯБРЬ (ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА).
02−03 — Богота (Колумбия)09−10 — Лима (Перу)16−17 — Сантьяго (Чили)23−24 — Буэнос-Айрес (Аргентина)28, 30−31 — Сан-Паулу (Бразилия).
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ (АЗИЯ).
19, 21−22 — Гаосюн (Тайвань)03, 05−06 — Бангкок (Таиланд)12−13 — Куала-Лумпур (Малайзия)17, 19−20, 22 — Сингапур26−27 — Джакарта (Индонезия).
2027 ГОД.
ФЕВРАЛЬ (ОКЕАНИЯ).
12−13 — Мельбурн (Австралия)20−21 — Сидней (Австралия).
МАРТ (АЗИЯ).
04, 06−07 — Гонконг13−14 — Манила (Филиппины).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Организаторы анонсировали, что список городов и стран будет расширен;В 2027 году концерты также запланированы в Японии, странах Ближнего Востока и других регионах. Точные даты будут объявлены дополнительно.