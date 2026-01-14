Легенда снова в строю: в каких городах пройдут концерты BTS после четырехлетнего перерыва

В отличие от типичных перерывов ради сольных проектов, у BTS причина была беспрецедентной для глобальных суперзвезд — обязательная военная служба. Участники проходили ее поэтапно, в зависимости от возраста, в течение почти четырех лет. Их последнее совместное выступление состоялось в 2022 году, а объявленная тогда пауза стала шоком для миллионов. Но эта вынужденная разлука лишь усилила связь с фанатами, романтизировав ожидание по принципу «мир нас разделил, но мы ждем».