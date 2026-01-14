В Тюмени отменили занятия второй смены в школах

Школьники Тюмени не идут на занятия из-за актировки.
В Тюмени из-за низкой температуры воздуха отменили занятия второй смены в школах города для учеников 1—4 классов в очном режиме. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1−4 классах в очном режиме отменяются», — сообщает администрация.
Отмена касается именно очного формата обучения и распространяется на вторую смену и только на начальные классы. Ранее стало известно, что из-за погоды были отменены десятки автобусных междугородних рейсов в Тюмени. В Увате на автостанции полностью отменены все выезды.