МВД: россияне подвергаются рискам при использовании публичных Wi-Fi-сетей

В МВД РФ напомнили, что использование публичных сетей Wi-Fi сопровождается определенными рисками.

Источник: Аргументы и факты

Использование публичных Wi-Fi-сетей сопровождается рисками, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью, предупредило россиян Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В прошлом году, привели для примера правоохранители, в московском аэропорту Шереметьево была выявлена поддельная точка доступа, созданная с целью несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджеров.

«Чтобы минимизировать риски, рекомендуется при использовании публичных сетей Wi-Fi не вводить пароли от почт, соцсетей или рабочих сервисов, а также не прибегать к услугам интернет-банкинга и не совершать покупки онлайн», — отметили в управлении МВД.

Ранее правоохранители рассказали, что похищаемые аккаунты на различных платформах чаще всего отправляются на теневой рынок. Была приведена примерная стоимость таких аккаунтов, к примеру, если дело касается мессенджеров и соцсетей, речь может идти более чем о 100−200 долларах.