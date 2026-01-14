Шесть новорожденных из новокузнецкого роддома находятся в реанимации

Шесть новорожденных из новокузнецкого роддома № 1, где ранее погибли девять младенцев, продолжают борьбу за жизнь в отделении реанимации. По данным детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского, состояние детей оценивается как тяжелое, но стабильное.