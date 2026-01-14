Шесть новорожденных из новокузнецкого роддома находятся в реанимации

Шесть новорожденных из новокузнецкого роддома № 1, где ранее погибли девять младенцев, продолжают борьбу за жизнь в отделении реанимации. По данным детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского, состояние детей оценивается как тяжелое, но стабильное.
Как сообщили РИА Новости в медучреждении, все малыши находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Представитель больницы заверила, что детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, мест в реанимации достаточно, а условия для лечения являются подходящими.
Напомним, что девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в Кемеровской области. Это привело к закрытию учреждения. Уже известно, что главный врач Виталий Херасков отстранен от должности.
Гибель младенцев привела к возбуждению уголовного дела. Уточняется, что дело было заведено по статье 109 ч.3 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».