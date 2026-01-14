В России издали первый каталог гренландских китов охотоморской популяции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ученые издали первый каталог, собравший более трехсот редких гренландских китов Охотского моря. Он поможет сохранению этой редкой популяции, обитающей только в России, сообщает пресс-служба фонда «Природа и люди».
«Каталог может стать общедоступным инструментом для сопоставления с данными, полученными от путешественников, волонтеров, сотрудников туристических компаний. Нас в команде несколько человек, а туристический поток — несколько сотен. Возможно, не так просто будет без опыта определить конкретного кита, однако мы надеемся, что выпуск этого каталога подхлестнет интерес к нашей работе. И с нашей помощью люди начнут ближе узнавать китов — во всех смыслах», — заявила руководитель проекта Милена Морозова, чьи слова приводятся в сообщении.
Для каждой особи представлены индивидуальный номер, пол, имя, год и район первой встречи и характерные идентификационные признаки. С помощью каталога можно узнавать каждую уже определенную особь по набору характерных внешних признаков, отслеживать ее миграции в водах Охотского моря. Также издание будет способствовать сбору данных о состоянии популяции и о проблемах, с которыми сталкиваются киты, например, запутывание в орудиях лова.
Публикация, вышедшая при поддержке фонда «Природа и люди», стала результатом шестилетних исследований Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Данные, собранные в каталоге, послужат основой для разработки мер охраны одного из самых редких и уязвимых морских млекопитающих.
Ученые c 2020 года ведут работы в ключевых районах нагула охотоморской популяции гренландского кита — летом и осенью экспедиции отправляются в район Шантарских островов и залив Шелихова. Фотосъемка проводится с помощью БПЛА, так как идентифицировать животных по фотографиям с лодки затруднительно — у гренландских китов нет спинного плавника, они редко показывают хвосты, а окраска спины преимущественно монотонно-черная.
«Проект по изучению и сохранению охотоморских “гренландцев” — один из ключевых для фонда “Природа и люди”. Мы видим, как благодаря помощи и участию многих организаций и наших сторонников он развивается и приносит конкретные осязаемые результаты. Выпущенный каталог — еще один шаг на пути к сохранению уникальных морских гигантов», — считает руководительница программы Фонда по сохранению животного мира Ирина Онуфреня.