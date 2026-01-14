Эксперты рассказали, как после каникул грамотно вернуться к спорту и работе

Эксперт подчеркнула, что нельзя резко устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты, так как это чревато проблемами со здоровьем и еще большим набором веса. Важен плавный выход из «углеводной комы». За праздники желудок привык к объему, который нужно поддерживать овощами и супами, отметила Соломатина. По ее словам, в постпраздничный рацион должно входить большое количество клетчатки и белка. Полезно есть рыбу или мясо с овощами, квашеную капусту вместо круп. Если вы не можете отказать себе в сладостях, лучше выбирать более полезные десерты: бананы мандарины, финики, а также безе со стевией. Соломатина добавила, что также важно пить достаточное количество воды, не заменяя ее чаем и кофе.