Эксперты рассказали, как после каникул грамотно вернуться к спорту и работе

После новогодних праздников следует возвращаться к спорту постепенно, так как резкое возобновление тренировок после двухнедельного перерыва может быть небезопасно, предупреждает фитнес-тренер Евгений Мосалев.
Он отметил, что универсального сценария возвращения к занятиям нет, все индивидуально, передает Pravda.Ru. По словам эксперта, в любом случае даже после относительно короткой паузы организму требуется время на адаптацию. Резкое возвращение к прежней нагрузке может привести к переутомлению.
Мосалев рекомендует начинать возвращение занятий с легких кардио-нагрузок, чтобы оценить общее самочувствие. Отталкиваясь от этого, можно решать, стоит ли усложнять программу. При этом ключевым индикатором готовности к более серьезным тренировкам тренер называет реакцию сердца. Если при легком темпе частота сердечных сокращений остается в комфортных пределах, можно постепенно увеличивать нагрузку. В противном случае нужно снизить интенсивность.
Между тем психолог Мария Белан рассказала, как без стресса после долгих каникул вернуться в рабочий режим. Она рекомендовала в начале года составить план: можно для начала на первую неделю, а можно сразу на более долгосрочный период. Первые дни эксперт предложила посвятить спокойному погружению в текущую ситуацию. Следует начать работу с выполнения одной несложной, но завершенной задачи, отметила Белан. По ее словам, успешное окончание этой задачи запустит положительную мотивацию для дальнейшей работы. Нужно избегать многозадачности, так как после перерыва способность к концентрации снижена, передает KP.RU.
Диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, рассказала, как после новогодних праздников вернуться к сбалансированному режиму питания, пишет «Вечерняя Москва».
Эксперт подчеркнула, что нельзя резко устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты, так как это чревато проблемами со здоровьем и еще большим набором веса. Важен плавный выход из «углеводной комы». За праздники желудок привык к объему, который нужно поддерживать овощами и супами, отметила Соломатина. По ее словам, в постпраздничный рацион должно входить большое количество клетчатки и белка. Полезно есть рыбу или мясо с овощами, квашеную капусту вместо круп. Если вы не можете отказать себе в сладостях, лучше выбирать более полезные десерты: бананы мандарины, финики, а также безе со стевией. Соломатина добавила, что также важно пить достаточное количество воды, не заменяя ее чаем и кофе.