В Башкирии открылся новый офис МФЦ

В селе Нагаево Октябрьского района Уфы открылся новый офис Многофункционального центра, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В церемонии открытия нового МФЦ участвовали заместитель премьер-министра правительства — руководитель Аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов, глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов и директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

«Ранее в Нагаево действовало территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ с 4 окнами приёма. Поскольку услуги МФЦ очень востребованы у местного населения, приняли решение о расширении. Теперь здесь работает полноценный офис с 8 окнами, включая сектор пользовательского сопровождения для оформления услуг в электронном виде», — рассказал Азамат Абдрахманов.

Офис находится в здании торгового центра и оборудован всем необходимым для полноценной работы и приема заявителей. Для маломобильных граждан создана доступная среда. Всего в офисе МФЦ села Нагаево на ул. Рощинская, 15/5 организовано предоставление 480 видов услуг.

Ранее в Уфе наградили победителей конкурса «Лучший МФЦ Республики Башкортостан», сообщал Башинформ.