Лесам на северо-востоке Пермского края грозит гибель из-за сильного ветра

На географическом факультете ПГНИУ разработали специальные карты рисков ветровалов. По словам руководителя проекта — доктора географических наук, профессора географического факультета Андрея Шихова, карты помогут специалистам лесного хозяйства. «Ветровалы — это один из климатических рисков для лесного хозяйства, наряду с пожарами и засухами. Поэтому созданные карты могут быть использованы при создании и актуализации региональных паспортов климатической безопасности. Также можно детализировать оценки для отдельных территорий, что уже может быть интересно для крупных арендаторов лесных насаждений», — пояснил он.