Лесам на северо-востоке Пермского края грозит гибель из-за сильного ветра

Сильный ветер ломает и вырывает деревья с корнем.
В Пермском крае обширным лесам на северо-востоке региона может грозить гибель из-за ветровалов. К таким выводам пришли ученые Пермского университета (ПГНИУ). Дело в том, что на этой территории много перестойных елей и пихт.
«В Пермском крае наибольшая вероятность возникновения крупных ветровалов — на северо-востоке региона, где обширные площади занимают перестойные елово-пихтовые леса. В прошлом крупные ветровалы здесь уже происходили неоднократно − в 1975, 1993 и 2015 годах. Меры противодействия этому явлению пока еще разработаны слабо», — рассказали в университете.
На географическом факультете ПГНИУ разработали специальные карты рисков ветровалов. По словам руководителя проекта — доктора географических наук, профессора географического факультета Андрея Шихова, карты помогут специалистам лесного хозяйства. «Ветровалы — это один из климатических рисков для лесного хозяйства, наряду с пожарами и засухами. Поэтому созданные карты могут быть использованы при создании и актуализации региональных паспортов климатической безопасности. Также можно детализировать оценки для отдельных территорий, что уже может быть интересно для крупных арендаторов лесных насаждений», — пояснил он.
Шихов с коллегами изучают ветровалы уже более 10 лет. Чтобы оценить риск этого явления, ученые учитывают разные факторы — от частоты возникновения и интенсивности сильных ветров, шквалов и смерчей, вызывающих ветровалы, до характеристик самих лесов и условий их произрастания.