Жители одной страны начали уезжать в отпуск без отпуска и работать с пляжа

Примером практического использования воркейшнов стал опыт управляющего директора промышленной компании Иэна Брауна. Он несколько раз работал в поездках, в том числе из пляжной хижины на Ямайке, чтобы продлить отпуск. Позже он стал разрешать такой формат своим сотрудникам. Браун считает, что гибкость помогает справляться с тяжелым графиком, включая 60-часовые рабочие недели и работу вне стандартного режима. По его словам, опасения, что сотрудники просто «исчезнут» на воркейшне, не подтвердились ни разу, а эффект для работы оказался заметно положительным.