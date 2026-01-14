Жители одной страны начали уезжать в отпуск без отпуска и работать с пляжа

В Великобритании быстро набирает популярность новый формат удаленной занятости — воркейшн. Это схема, при которой человек продолжает работать, но делает это в поездке, не тратя лишние дни официального отпуска. Нужны только ноутбук и стабильный интернет, остальное — вопрос билетов и дисциплины.
По данным Chartered Management Institute, официальная политика по воркейшнам уже есть у каждого восьмого работодателя. Каждый пятый менеджер признался, что сам пользовался таким форматом. Большинство участников исследования воспринимают воркейшны положительно, связывая их с улучшением баланса работы и личной жизни, а также влиянием на психологическое состояние. При этом часть компаний обращает внимание на риск утечек данных и вопросы информационной безопасности.
В CMI считают, что ситуация требует четких рамок. Директор по политике и внешним связям организации Петра Уилтон заявила, что работодателям стоит вводить понятные правила и прозрачные условия, чтобы этот формат не превращался в источник конфликтов и перегрузок.
Рост интереса подтверждают и другие опросы. Исследование Grant Thornton показало, что количество компаний с официальными договоренностями по воркейшнам увеличилось с 59% в 2023 году до 77% в 2025 году. Опрос YouGov зафиксировал, что 37% сотрудников, имеющих возможность работать удаленно, рассматривают воркейшн в ближайшие 12 месяцев.
Туристический бизнес уже перестраивается под новый спрос. Компания TUI запустила отдельную страницу с отелями, которые подходят для «рабочего отпуска».
Исследователь факультета менеджмента Бирмингемского университета Дэниел Уитли объясняет тенденцию смещением приоритетов. По его мнению, люди переходят от классической модели баланса работы и жизни к их совмещению. Границы между рабочим временем и личным пространством становятся размытыми, а молодежь все чаще выстраивает карьеру не по линейной траектории, выбирая более гибкие формы занятости.
Газета «Гардиан» отмечала, что сам термин «воркейшн» получил распространение сравнительно недавно. Его связывают с изменениями после пандемии, развитием цифровых технологий еще с 1990-х годов и ростом культуры путешествий, начавшимся в конце 1970-х.
Уитли также обращает внимание на сдвиг в ценностях: жизнь для многих становится важнее карьеры, особенно у молодых сотрудников. Он предполагает, что рост интеллектуального труда и сферы услуг может привести к возвращению к модели, напоминающей средневековую, когда ремесленники жили там же, где работали.
В то же время исследователь предупреждает, что воркейшн не должен превращаться в замену полноценного отдыха. По его словам, смысл такого формата — в досуге и общем благополучии, а не в усилении контроля со стороны работодателя.
Примером практического использования воркейшнов стал опыт управляющего директора промышленной компании Иэна Брауна. Он несколько раз работал в поездках, в том числе из пляжной хижины на Ямайке, чтобы продлить отпуск. Позже он стал разрешать такой формат своим сотрудникам. Браун считает, что гибкость помогает справляться с тяжелым графиком, включая 60-часовые рабочие недели и работу вне стандартного режима. По его словам, опасения, что сотрудники просто «исчезнут» на воркейшне, не подтвердились ни разу, а эффект для работы оказался заметно положительным.
